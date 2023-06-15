سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 15 يونيو 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 15 يونيو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، عقب فشل البرلمان اللبناني في اختيار رئيس للبلاد.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الخميس على مستواه في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 93,300 ليرة للشراء، و 93,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,200 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.