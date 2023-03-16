سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 16 مارس 2023.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة من جديد صباح تعاملات الخميس 16 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

وقال مصدر وزاري: "إن سعر الدولار سيصعد إلى 200 ألف ليرة بسهولة حال فشل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس ليسجل ما بين 103,800 ليرة للشراء، و 103,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 79,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.