سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 20 أبريل 2023

سجل سعر الدولار اليوم في لبنان ارتفاعاً طفيفاً مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الخميس 20 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي هذا الأرتفاع في ظل تطورات جديدة بشأن مفاوضات النقد الدولي، حيث أعلنت مصادر حكومية في لبنان عن تطورات جديدة في مفاوضات صندوق النقد الدولي لتنفيذ عمليات الإصلاح، مؤكدين أن المفاوضات انتهت ولم يتبقي سوى عدد من الإصلاحات الملحة.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 97,400 ليرة للشراء، و 97,100 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,700 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

كان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.