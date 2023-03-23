سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 23 مارس 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان بشكل ملحوظ مقابل الليرة صباح تعاملات الخميس 23 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

جاء تراجع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار مرة أخرى، عقب يوم واحد من التقاط الأنفاس بفعل قرار حاكم مصرف لبنان المركزي بإجراء عمليات مفتوحة ومستمرة لشراء الليرة اللبنانية من جميع المصارف وبيع الدولار.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس ليسجل ما بين 108,000 ليرة للشراء، و 107,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 90,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.