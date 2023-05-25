سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 25 مايو 2023

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان، مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 25 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، عقب صدور قرار بمنع حاكم مصرف لبنان المركزي من السفر.

يأتي ذلك في وقت تُجرى فيه تحضيرات على قدم وساق في مصرف لبنان المركزي الذي حسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة، بينما المباحثات جارية لاختيار طباعة فئة الـ250 ألف ليرة أو المليون ليرة.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,700 ليرة للشراء، و 94,400 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

حافظ سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa على مستواه ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة، حسب آخر بيانات صادرة من بنك لبنان المركزي.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.