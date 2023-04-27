سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 27 أبريل 2023

استقر سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 27 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء".

يأتي ذلك في ظل خبر إيجابي جديد عن "صيرفة"، حيث باشرت العديد من المصارف عملها عقب إجازة عيد الفطر، استقبال طلبات جديدة من المواطنين لتقاضي الدولار عبر المنصة.

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقرار نسبي صباح تعاملات اليوم الخميس في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 97,000 ليرة للشراء، و 97,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,500 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

كان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.