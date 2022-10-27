سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 27 أكتوبر 2022

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 27 أكتوبر أمام الليرة اللبنانية مع بداية التعاملات الصباحية في السوق السوداء (غير الرسمية).

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 27 أكتوبر مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة عند مستوى صرف 36900 ليرة للشراء، مقابل 37100 ليرة للبيع.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

كما سجل سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية لدى الصرافين إلى 26500 ليرة للشراء، مقابل 26100 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، سعر صرف جديد للدولار للسحب من الودائع الدولارية وذلك عند 8000 ليرة لكل دولار.