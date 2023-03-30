سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 30 مارس 2023

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الخميس 30 مارس 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء" عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الخميس بشكل طفيف ليسجل ما بين 107,000 ليرة للشراء، و 107,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 90,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.