سعر الدولار اليوم في لبنان الخميس 6 أبريل 2023 عقب انخفاض صيرفة

انخفض سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الخميس 6 أبريل 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، تناسباً مع انخفاض سعر الدولار في صيرفة أمس الأربعاء.

وخلال الأيام الماضية استعادت الليرة اللبنانية الكثير من مكاسبها عقب تدخل مصرف لبنان المركزي في السوق عن طريق ضخ سيولة دولارية وعودة العمل على منصة "صيرفة".

يُذكر أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء انخفاضاً اليوم الخميس، ليسجل ما بين 97,500 ليرة للشراء، و 97,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 87,000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.