سعر الدولار اليوم في لبنان اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان في مستهل تعاملات الأربعاء 8 فبراير 2023، في سوق النقد غير الرسمية، ليعود دولار السوق السوداء إلى الارتفاع من جديد.

ودخلت البنوك اللبنانية في إضراب مفتوح اعتبارا من أمس الثلاثاء، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي (ATM) لتقديم الخدمات الأساسية، وذلك حسب ما أعلنت عنه جمعية مصارف لبنان.

ودخل مصرف لبنان المركزي الأربعاء الماضي في مرحلة نقدية ومالية جديدة، عقب إعلان تغير سعر صرف الدولار الرسمي من 1500 إلى 15000 ليرة، بالتزامن مع الارتفاع الكبير الذي يشهده سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ومنح المصارف مهلة خمس سنوات لإعادة تكوين خسائرها.

سعر الدولار اليوم في لبنان بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم الأربعاء 8 فبراير مقابل الليرة اللبنانية، ليسجل عند مستوى صرف 64,000 ليرة للشراء، بينما سجل 63,500 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

افتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح اليوم عند الصرافين على ارتفاع، حيث سجل سعر يتراوح ما بين 63,500 و 64,000 ليرة لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 42000 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

ونُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.