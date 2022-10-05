سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 5 أكتوبر 2022.. استقرار نسبي

من خلال هذا المقال سنتعرف على سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الدولار الأمريكي والذي سجل استقراراً نسبياً في مستهل تعاملات الأربعاء البنكية اليومية، وذلك عقب ارتفاعه أمس الثلاثاء.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر داخل البنك المركزي عند مستوى 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.66 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 5 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.66 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك البركة أمام الجنيه المصري مستوى صرف: 19.57 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.67 جنيهاً مصرياً.

مصير الجنية المصري

يتوقع أغلب المحللون وخبراء الاقتصاد أن يزاصل الجنية المصري مسلل الهبوط أمام عملة الدولار الأمريكية في السوق المصري حتى نهاية العام الجاري 2022.