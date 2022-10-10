سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر 2022.. استقرار نسبي

على خلال التوقعات شهد سعر الدولار اليوم في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 10 أكتوبر وذلك وسط أزمة نقص العملة الصعبة في السوق المصرفية المصرية، مع توقعات بتخطى الدولار حاجز الـ 20 جنيهاً خلال الأيام المُقبلة.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في مصر داخل البنك المركزي عند 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 10 أكتوبر في البنك الأهلي المصري عند مستوى 19.61 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

هذا وشهد سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 10 أكتوبر في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) استقراراً عند مستوى صرف 19.63 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 19.69 جنيهاً مصرياً للبيع.

هل يوجد أزمة في العملة الصعبة في السوق المصرفية؟

تُعاني أسواق المال المصرية خلال الآونة الاخيرة من أزمة في تراجع العملة الصعبة (الدولار)، وذلك في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك الحال تراجع إيرادات السياحة وغيرها من القطاعات الأخرى، تناسباً مع الأوقات العصيبة التي يعيشها الاقتصاد العالمي.