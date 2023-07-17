شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الاثنين 17 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، وسط ترحيب من صندوق النقد الدولي بقرارات الحكومة المصرية لبيع بعض الحصص المملوكة للدولة.

يأتي ذلك بالتزامن مع ترقب إعلان الحكومة المصرية اليوم عن الجزء الأول من برنامج الطروحات الحكومية، ما قد يحرك دولار سوق السوداء بحسب مراقبين.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

تجمد سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً، في وقت تستعد الحكومة المصرية فيه لتداول أذون الخزانة المصرية.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في مصر حالة من الاستقرار، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وحافظ سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 17 يوليو في بنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ليسجل عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.