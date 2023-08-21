سعر الدولار اليوم في مصر الاثنين 21 أغسطس 2023.. نشاط بالسوق السوداء

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على مستواه، الاثنين 21 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، تزامناً مع اقتراب طرح الحكومة المصرية لـ سندات دولية بالجنيه خلال العام الجاري.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

نشط سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر ما بين 39و40 جنيهاً، تناسباً مع ارتفاع الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، وتوقعات بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين في مصر، حيث سجل داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.