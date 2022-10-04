سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.. ارتفاع جديد

نستعرض لكم خلال هذا المقال سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الدولار الأمريكي والذي سجل ارتفاعاً جديداً في بداية التعاملات الصباحية، ليستمر مسلسل التراجعات التارخية للجنية المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر داخل البنك المركزي إلى مستوى 19.59 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.66 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

ارتفع سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر في البنك الأهلي المصري ليصل إلى مستوى 19.59 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.65 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي (CIB) 19.53 جنيهاً مصرياً للشراء، و 19.67 جنيهاً مصرياً للبيع.

الجنية المصري إلى أين.. ؟

يتوقع معظم المحللون وخبراء الاقتصاد أن تواصل عملة الدولار الأمريكية الارتفاع في السوق المصري مقابل نظيرتها المصرية حتى نهاية العام الجاري 2022.