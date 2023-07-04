سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 4 يوليو 2023 مع عودة البنوك للعمل

شهد سعر الدولار اليوم في مصر، الثلاثاء 4 يوليو 2023، استقراراً مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم في البنوك المصرية (الحكومية والخاصة)، في الوقت الذي أفرجت الحكومة المصرية فيه عن بضائع بقيمة 32 مليار دولار.

وتُعاني مصر في الوقت الحالي من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر السوق السوداء

تباين سعر الدولار في مصر في السوق السوداء عقب تراجعه ليسجل ما بين 38 إلى 39 جنيهاً عقب الهدوء نتيجة الإقبال الذي كان ملحوظا مع بداية الاستعداد لموسم الحج.

سعر الدولار اليوم في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 يوليو في بنك التجاري الدولي عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.