سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 28 أكتوبر 2022.. رقم قياسي جديد

كسر سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 28 أكتوبر 2022 حاجز الـ 22 جنيهاً مسجلاً ارتفاعاً هائلاً بجميع البنوك خلال التعاملات اليومية بسوق المال وذلك عقب قرار البنك المركزي اعتماد سعر الصرف المرن ورفع سعر الفائدة 2%.

ويُقصد بتحرير سعر الصرف المرن، أي ترك عوامل العرض والطلب هي من تحدد قيمة صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما يُطلق عليه اسم "التعويم".

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك الحكومية وكذلك البنوك التجارية كالآتي:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند مستوى 22.85 جنيهاً مصرياً للشراء مقابل 22.99 جنيهاً مصرياً للبيع.

صعد سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند مستوى 22.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

كما صعد سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند مستوى 22.90 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 23.00 جنيهاً مصرياً للبيع.

جاء سعر الدولار بنك القاهرة عند مستوى 22.35 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.45 جنيهاً مصرياً للبيع.