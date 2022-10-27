سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 أكتوبر 2022.. الجية يهبط إلى مستوى قياسي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 أكتوبر 2022 ارتفاعاً هائلاً بجميع البنوك خلال التعاملات اليومية بسوق المال حيث قفز سعر الدولار اليوم لأكثر من 3 جنيهات وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في ظل وجود زيادة في معدلات السحب على الدولار في البنوك.

وأظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية، ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية بسوق المال، ليسجل ارتفاع غير مسبوق ويتخطى حاجز الـ 22 جنيهاً مصرياً.

سعر الدولار اليوم في مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك الحكومية وكذلك البنوك التجارية كالآتي: