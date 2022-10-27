سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 أكتوبر 2022.. الجية يهبط إلى مستوى قياسي

شهد سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 27 أكتوبر 2022 ارتفاعاً هائلاً بجميع البنوك خلال التعاملات اليومية بسوق المال حيث قفز سعر الدولار اليوم لأكثر من 3 جنيهات وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في ظل وجود زيادة في معدلات السحب على الدولار في البنوك.
وأظهرت شاشات التداول في البنوك المصرية، ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية بسوق المال، ليسجل ارتفاع غير مسبوق ويتخطى حاجز الـ 22 جنيهاً مصرياً.
سعر الدولار اليوم في مصر
ارتفع سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك الحكومية وكذلك البنوك التجارية كالآتي:
- سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم عند مستوى 22.35 جنيهاً مصرياً للشراء مقابل 22.40 جنيهاً مصرياً للبيع.
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم عند مستوى 22.35 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.45 جنيهاً مصرياً للبيع.
- جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند مستوى 22.35 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.45 جنيهاً مصرياً للبيع.
- جاء سعر الدولار بنك القاهرة عند مستوى 22.35 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.45 جنيهاً مصرياً للبيع.
- كما ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 22.60 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.70 جنيهاً مصرياً للبيع.
- وسجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند مستوى 22.60 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 22.70 جنيهاً مصرياً للبيع.