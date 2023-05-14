شهد سعر الدولار في سوريا اليوم، الأحد 14 مايو 2023، انخفاض ملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

تراجع سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 8800 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 8900 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 880,000 ليرة سورية اليوم الأحد 14 مايو 2023.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

فيما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأحد 14 مايو في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأحد 14 مايو

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 9547 ليرة للشراء، و 9661 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأحد

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2348 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2377 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2395 ليرة للشراء، مقابل 2425 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأحد عند 12352 ليرة للشراء، مقابل 12500 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

جاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 448 ليرة للشراء، مقابل 455 ليرة للبيع.

كما نُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.