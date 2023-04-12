سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 12 أبريل 2023، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، ارتفاع نسبي في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء وصل إلى 7600 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7675 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 760,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 12 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 8299 ليرة للشراء، و 8386 ليرة للبيع.

وصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2030 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2053 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2068 ليرة للشراء، مقابل 2091 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

كما ارتفع سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية عند 392 ليرة للشراء، مقابل 398 ليرة للبيع.

يُذكر إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.