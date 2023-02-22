سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023

صعد سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 22 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وفي الوقت الراهن، تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار في سوريا ارتفاعاً جديداً اليوم الأربعاء في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7350 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7450 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 735,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 22 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 7835 ليرة للشراء، و 7947 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 فبراير

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1971 ليرة للشراء، مقابل 2001 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 22 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1998 ليرة للشراء، مقابل 2029 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 22 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10370 ليرة للشراء، مقابل 10519 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 22 فبراير

سجل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 238 ليرة للشراء، مقابل 243 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 22 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 387 ليرة سورية للشراء، و 395 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.