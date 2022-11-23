سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 23 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء (السوق السوداء)

شهد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، ليسجل عند سعر شراء 5420 ليرة،مقابل سعر بيع عند 5460 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 حوالى 542,000 ليرة سورية.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 5567 ليرة للشراء، و 5613 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1441 ليرة للشراء، مقابل 1455 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1473 ليرة للشراء، مقابل 1487 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 17597 ليرة للشراء، مقابل 17752 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

وجاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 219 ليرة للشراء، مقابل 223 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 289 ليرة سورية للشراء، و 293 ليرة سورية للبيع.

تجدر الإشارة إلى أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.