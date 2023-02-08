سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023.. سوق مستقرة

شهد سعر الدولار في سوريا اليوم استقراراً مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الأربعاء 8 فبراير بدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في بيان له مطلع فبراير 2023 أنه قرر خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 ليرة لكل دولار عقب أن كانت 5422 ليرة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأربعاء (السوق السوداء)

استقر سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الأربعاء في عموم المحافظات السورية، ليسجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7150 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7250 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 715,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الأربعاء 8 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 7674 ليرة للشراء، و 7786 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 8 فبراير

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1904 ليرة للشراء، مقابل 1934 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 8 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1944 ليرة للشراء، مقابل 1975 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 8 فبراير

وصل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10069 ليرة للشراء، مقابل 10218 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الأربعاء 8 فبراير

واستقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 234 ليرة للشراء، مقابل 239 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء 8 فبراير

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 378 ليرة سورية للشراء، و 385 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.