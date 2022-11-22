سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 وبقية العملات الأخرى

صعد سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الثلاثاء 22 نوفمبر لدى السوق غير الرسمية (السوداء)

سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء (السوق السوداء)

سجل سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق، لتسجل عند سعر شراء 5340 ليرة، مقابل سعر بيع عند 5380 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

تبلغ قيمة 100 دولار أمريكي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 حوالى 534,000 ليرة سورية.

سعر الدولار الرسمي في سوريا اليوم

قال البنك المركزي السوري إنه خفّض سعر الليرة السورية إلى 2814 لكل دولار، ليقترب من سعر السوق السوداء، الذي وصل إلى 3900 للدولار في أبريل الماضي، في حين كان السعر الرسمي من قبل نحو 2500 ليرة سورية لكل دولار.

سعر اليورو في سوريا اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 5468 ليرة للشراء، و 5514 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1419 ليرة للشراء، مقابل 1433 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1451 ليرة للشراء، مقابل 1465 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 17328 ليرة للشراء، مقابل 17483 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 216 ليرة للشراء، مقابل 219 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر

وجاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 285 ليرة سورية للشراء، و 298 ليرة سورية للبيع.

من الجدير بالذكر أن الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.