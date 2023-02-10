سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 10 فبراير 2023.. صعود جديد

قفز سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الجمعة 10 فبراير بدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، لتهوى الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها بالتناسب مع الآثار المادية والمعنوية للزلزال.

وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أنّ قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا وصلت إلى ما يُقارب من 4 مليارات دولار.

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة (السوق السوداء)

ارتفع سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة في عموم المحافظات السورية، ليسجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7250 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7350 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء، فإن 100 دولار يُعادل 725,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 10 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 10 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 7808 ليرة للشراء، و 7921 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 فبراير

جاء سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1931 ليرة للشراء، مقابل 1961 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 10 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1970 ليرة للشراء، مقابل 2001 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 10 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10223 ليرة للشراء، مقابل 10372 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 10 فبراير

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 236 ليرة للشراء، مقابل 241 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 10 فبراير

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 383 ليرة سورية للشراء، و 390 ليرة سورية للبيع.

كما نُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.