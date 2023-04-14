استقر سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 14 أبريل 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتسعى الحكومة السورية في الوقت الحالي إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

حافظ سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، على استقراره في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7550 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7625 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

وفقاً لسعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 755,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 14 أبريل 2023.

سعر اليورو والريال السعودي اليوم في سوريا

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 8339 ليرة للشراء، و 8427 ليرة للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2017 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2040 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2053 ليرة للشراء، مقابل 2076 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وسجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 388 ليرة للشراء، مقابل 394 ليرة للبيع.

يُذكر إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.