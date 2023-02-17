سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.. استقرار نسبي

استقر سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية مع بداية تعاملات الجمعة 17 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة (السوق السوداء)

سجل سعر صرف الدولار في سوريا استقراراً اليوم الجمعة في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7250 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7400 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 725,000 ليرة سورية اليوم الجمعة 17 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة عند 7734 ليرة للشراء، و 7899 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17 فبراير

استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1934 ليرة للشراء، مقابل 1977 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 17 فبراير

سجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1972 ليرة للشراء، مقابل 2016 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة 17 فبراير

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10229 ليرة للشراء، مقابل 10449 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الجمعة 17 فبراير

وصل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 235 ليرة للشراء، مقابل 242 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الجمعة 17 فبراير

جاء سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 382 ليرة سورية للشراء، و 392 ليرة سورية للبيع.

ونُشير إلى أنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.