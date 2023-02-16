سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 16 فبراير 2023.. تدهور الليرة

ارتفع سعر الدولار في سوريا اليوم مقابل الليرة السورية في مستهل تعاملات الخميس 16 فبراير لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليواصل بذلك الدولار مسلسل الصعود بالرغم من ضعف مستويات العرض والطلب.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس (السوق السوداء)

قفز سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في سوق دمشق للشراء عند 7250 ليرة، مقابل سعر بيع عند 7400 ليرة للدولار الواحد.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية وسعر الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 725,000 ليرة سورية اليوم الخميس 16 فبراير 2023.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس 16 فبراير

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 7757 ليرة للشراء، و 7663 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 16 فبراير

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم عند 1934 ليرة للشراء، مقابل 1977 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 16 فبراير

جاء سعر الدرهم الإماراتي في سوريا اليوم عند مستوى 1971 ليرة للشراء، مقابل 2015 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 16 فبراير

جاء سعر صرف الدينار الأردني مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 10201 ليرة للشراء، مقابل 10420 ليرة للبيع.

سعر الجنية المصري في سوريا اليوم الخميس 16 فبراير

جاء سعر صرف الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم عند مستوى 235 ليرة للشراء، مقابل 242 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس 16 فبراير

سجل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم عند 382 ليرة سورية للشراء، و 392 ليرة سورية للبيع.