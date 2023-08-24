سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 أغسطس 2023.. تحسن الليرة!

تراجع سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم في سوريا انخفاض نسبي مقابل الليرة في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، مع دعم تلقته العملة المحلية من قبل المركزي خلال الأيام الماضية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 13200 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 13400 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,320,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك