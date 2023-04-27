سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 27 أبريل 2023

شهد سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 27 أبريل 2023، ارتفاع نسبي في مستهل التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وبذلك تسجل الليرة السورية خسائر جديدة مقابل الدولار.

جاء ذلك في وقت تسعى الحكومة السورية إلى كسر الجمود الاقتصادي المنهار عن طريقة حزمة إجراءات نادرة إلى تعزيز أولوية قطاعات الإنتاج ومنحها كل ما يمكن من عوامل الدفع والتحفيز من أجل العودة مرة أخرى إلى النشاط.

سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية، حيث سجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 7875 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 7950 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب سعر صرف الليرة السورية ، فإن 100 دولار يُعادل 787,500 ليرة سورية اليوم الخميس 27 أبريل 2023.

سعر اليورو اليوم في سوريا الخميس 27 مارس

جاء سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 8693 ليرة للشراء، و 8781 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

صعد سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 2098 ليرة لشراء كل ريال مقابل 2121 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

جاء سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 2142 ليرة للشراء، مقابل 2166 ليرة للبيع.

سعر الدينار الأردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس عند 11089 ليرة للشراء، مقابل 11202 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 403 ليرة للشراء، مقابل 409 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.