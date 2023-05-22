سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 22 مايو 2023

سجل سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية ارتفاعاً طفيفاً في مستهل تعاملات الاثنين 22 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تتراجع الليرة أمام الدولار مقارنةً بتعاملات أمس.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الاثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,600 ليرة للشراء، و 94,300 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.