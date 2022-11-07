ارتفع سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف الدولار في السوق السوداء تختلف من وقت لآخر وبين صراف وآخر، وقد تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.

سعر الدولار في لبنان اليوم (السوق السوداء)

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 7 نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء خلال التعاملات المبكرة وذلك عند مستوى صرف 38000 ليرة للشراء، مقابل 37900 ليرة للبيع.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 30100 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

أعلن مصرف لبنان المركزي، أنّ سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 8000 ليرة لكل دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ الليرة اللبنانية فقدت أكثر 95% من قيمتها منذ عام 2019 عندما قُدرت عند 1500 قبل بدء الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن مسبقاً عن تعميمين عاجلين، الأول إلى حاملي الليرة من المواطنين والشركات الذين يرغبون تحويلها إلى الدولار، بينما كان التعميم الثاني إلى المصارف، وهو ما أدى إلى تراجع هائل في سعر العملة الخضراء، لتنخفض من 37 ألف ليرة إلى 30 ألف ليرة لبنانية.