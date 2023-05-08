سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين 8 مايو 2023.. صمود الليرة

انخفض سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية مع بداية تعاملات الاثنين 8 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تصمد الليرة أمام الدولار مرة أخرى عقب تراجع أمس.

يأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملون في لبنان تغيير سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الرابعة على التوالي في أقل من 4 أشهر، حيث من المتوقع أن يكون سعر الدولار الجمركي في المرحلة المقبلة وفق منصة "صيرفة" هو التعديل الأخير ولن يتخطى هذا الحد ليوازي سعر السوق السوداء.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الإثنين في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,500 ليرة للشراء، و 94,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الاثنين عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.