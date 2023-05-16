سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

سجل سعر الدولار في لبنان اليوم مقابل الليرة اللبنانية استقراراً في مستهل تعاملات الثلاثاء 16 مايو 2023، في السوق غير الرسمية "السوداء"، وبذلك تصمد الليرة أمام الدولار مرة أخرى على غرار تعاملات أمس.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مديرية القطع والعمليات الخارجية في لبنان، الجمعة الماضية، صعود الدولار الجمركي بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتباراً من تاريخه وحتى 31 أيار 2023.

ونُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.

سعر الدولار في لبنان اليوم في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية صباح تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق السوداء وعند الصرافين ليسجل ما بين 94,500 ليرة للشراء، و 94,200 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

واستقر سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء عبر منصة Sayrafa ليسجل عند مستوى صرف 86,300 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

كما نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.