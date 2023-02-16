سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 16 فبراير 2023.. رقم قياسي جديد صباح اليوم!

قفز سعر الدولار في لبنان اليوم، في مستهل تعاملات الخميس 16 فبراير 2023 لدى السوق السوداء، بينما واصلت الليرة اللبنانية مسلسل الهبوط المدوي السريع نحو قيعان جديدة يتم تسجيلها يوم بعد يوم!.

انخفض سعر الليرة اللبنانية اليوم ليسجل الدولار الواحد أكثر من 75 ألف ليرة، وهو رقم قياسي وتاريخي ومستوى متدني يُشير إلى أنّ العملة الخضراء الواحدة ربما تسجل 100 ألف ليرة في غضون العام الجاري 2023 إذا ما استمرت الأوضاع الاقتصادية على نفس النحو.

سعر الدولار في لبنان اليوم بالسوق السوداء

ارتفع سعر صرف دولار السوق السوداء اليوم الخميس 16 فبراير مقابل الليرة اللبنانية، ليسجل عند مستوى صرف 80,000 ليرة للشراء، بينما سجل 79,000 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.

سعر الدولار اليوم في Sayrafa

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الخميس عبر منصة صيرفة عند مستوى صرف 43600 ليرة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان المركزي

وكان محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أعلن في وقت سابق بأن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل عند 15 ألف ليرة لكل دولاراعتباراً من 1 فبراير 2023.

نُشير إلى أنّ أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ما زالت تختلف من وقت لآخر ومن صراف وآخر، وبالتالي من الممكن أن تختلف الأسعار من مدينة إلى أخرى.