سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 مارس مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع استمرار التداول بالسوق السوداء وتوقعات بخفض جديد للجنيه.

وتشير توقعات البنوك العالمية إلى تراجع الجنيه خلال الأيام المُقبلة بشكل قوي مع استمرار شح العملة والفجوة التمويلية التي تُعاني منها البلاد.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بقي سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 15 مارس في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ولم يتغير سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 15 مارس في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليثبت عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تداول سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الأربعاء 15 مارس عند سعر 34.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 12% عن سعر الصرف الرسمي.