سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13 مارس 2023.. ترقب شديد

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13 مارس مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع استمرار التداول بالسوق السوداء وتوقعات بخفض جديد للجنيه.

وتشير توقعات البنوك العالمية إلى خسارة الجنيه المصري نحو 10% من قيمته قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 13 مارس في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بقي سعر الدولار في مصر اليوم الاثنين 13 مارس في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى صرف 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

زاد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الاثنين 13 مارس ليسجل عند سعر 34.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 12% عن سعر الصرف الرسمي.