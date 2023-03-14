سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.. هدوء حذر!

استقر سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 مارس مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع استمرار التداول بالسوق السوداء وتوقعات بخفض جديد للجنيه.

وتشير توقعات البنوك العالمية إلى تراجع الجنيه خلال الأيام المُقبلة بشكل قوي مع استمرار شح العملة والفجوة التمويلية التي تُعاني منها البلاد.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

كما بقي سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 14 مارس في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وظل سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 14 مارس في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى صرف 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تداول سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الثلاثاء 14 مارس عند سعر 34.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 12% عن سعر الصرف الرسمي.