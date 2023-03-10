سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 مارس 2023.. ارتفاع سعر السوق السوداء

صعد سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 مارس مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع عودة التداول بالسوق السوداء وتوقعات بخفض جديد للجنيه.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وزاد سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 10 مارس في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما ارتفع سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 10 مارس في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) حيث سجل عند سعر صرف 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

صعد سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الجمعة 10 مارس ليسجل عند سعر 34.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 12% عن سعر الصرف الرسمي.