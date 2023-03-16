سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 مارس 2023

شهد سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 مارس استقراراً مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم لدى البنوك العاملة في مصر وشركات الصرافة، مع استمرار التداول بالسوق السوداء.

وتشير توقعات البنوك العالمية إلى تراجع الجنيه خلال الأيام المُقبلة بشكل قوي مع استمرار شح العملة والفجوة التمويلية التي تُعاني منها البلاد.

على الجانب الآخر تتوقع الحكومة المصرية نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% مع نهاية العام المالي الجاري 2022-20223، وهو مُعدل أقل بكثير من توقعات سابقة!.

يُذكر أنّ مصر تُعاني من أزمة نقص العملات الأجنبية على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه وإبرام الحكومة اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي على مدّ البلاد بحزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر.

سعر الدولار في مصر اليوم بالبنك المركزي المصري

استقر سعر صرف الدولار اليوم الخميس في مصر داخل البنك المركزي عند 30.83 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.93 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري ليسجل عند 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع، ونفس السعر تكرر في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

ولم يتغير سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 16 مارس في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ليثبت عند مستوى صرف 30.85 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

جاء سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة مستويات قريبة جداً من البنوك العاملة، حيث سجل عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تداول سعر الدولار في السوق السوداء بمصر اليوم الخميس 16 مارس عند سعر 34.50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، بحسب تجار السوق بزيادة أكبر من 12% عن سعر الصرف الرسمي.