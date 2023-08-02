سعر الدولار واليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء الأربعاء 2 أغسطس 2023

انخفض سعر الدولار واليورو اليوم في سوريا، الأربعاء 2 أغسطس 2023، مع بداية التعاملات الصباحية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وكانت الليرة السورية قد انخفضت مقابل الدولار إلى 13500 ليرة، إلا أنها عادت للتماسك مرة أخرى أمام العملة الخضراء وباقي العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم في سوريا في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الليرة السورية انخفاضاً جديداً في السوق السوداء، في عموم المحافظات السورية.

وسجل سعر الدولار في أسواق دمشق عند سعر شراء 11800 ليرة، مقابل سعر بيع وصل إلى 11900 ليرة للدولار الواحد، وذلك حسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحسب لسعر صرف الدولار في سوريا اليوم، فإن 100 دولار يُعادل 1,180,000 ليرة سورية اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البنوك

جاء متوسط سعر الدولار الرسمي في البنوك السورية عند 8542 ليرة، وفقاً لنشرة المصارف.

فيما رفع المركزي السوري سعر الدولار مقابل الليرة السورية 9900 ليرة، وفقاً لنشرة الحوالات والصرافة.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم

من خلال ما يلي نوضح أسعار العملات الأجنبية في سوريا اليوم الأربعاء 2 أغسطس في السوق السوداء:

سعر اليورو اليوم في سوريا الأربعاء 2 أغسطس

سجل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم عند 12967 ليرة للشراء، و 13082 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3146 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3176 ليرة لبيع كل ريال.

سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3210 ليرة للشراء، مقابل 3240 ليرة للبيع.

سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السورية

جاء سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء عند 16670 ليرة للشراء، مقابل 16819 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

وجاء سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 436 ليرة للشراء، مقابل 441 ليرة للبيع.

ونُشير إلى إنّ الشعب السوري يعيش مؤخراً ظروف معيشية قاسية، حيث تم تصنيف معظم الشعب السوري بأنهم تحت خط الفقر، وذلك بحسب بيانات الأمم المتحدة.