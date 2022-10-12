سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاع نسبي مع بداية التعاملات البنكية صباح اليوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 في البنك المركزي المصري ليستقر عند مستوى صرف 63.25 جنيه للشراء، مقابل 63.52 جنيه، حيث شهد سعر صرف العملة الكويتية ارتفاع ملحوظ مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء داخل البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف 61.06 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.45 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 61.03 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.45 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وصل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم عند مستوى 59.48 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.43 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي عند 60.57 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 66.55 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى صرف 62.34 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.52 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي عند مستوى صرف 60.00 جنيهاً مصرياً للشراء، و 63.60 جنيهاً مصرياً للبيع.