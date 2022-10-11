سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في مصر

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاع طفيف مع بداية التعاملات البنكية صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 في البنك المركزي المصري ليستقر عند مستوى صرف 63.17 جنيه للشراء، مقابل 63.43 جنيه للبيع،وذلك عقب أن شهد تراجع ملحوظ في نهاية تعاملات أمس الأحد بمقدار 5 قروش للبيع و 11 قرش للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري عند مستوى صرف 61.01 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.41 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 61.03 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.41 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب اليوم عند مستوى 63.11 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.48 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الإفريقي عند 60.47 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 66.44 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى صرف 62.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.47 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك المصري الخليجي عند مستوى صرف 60.94 جنيهاً مصرياً للشراء، و 63.57 جنيهاً مصرياً للبيع.