سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 مقابل الجنية المصري بمقدار 6 قروش في سعر الشراء، بينما انخفض قرشين في سعر البيع، ليسجل 63.31 شراء، و 63.57 بيع، وذلك وفقاً لأخر تحديث لسعر صرف الدينار في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر صرف 61.14 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.61 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 61.16 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.61 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم عند مستوى 59.60 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي إلى 61.06 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 65.22 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى صرف 62.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.68 جنيهاً مصرياً للبيع.