شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر الجمعة 7 أكتوبر 2022 استقراً أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط سعر صرف 63.31 جنيه للشراء، و 63.57 جنيه للبيع وذلك وفقاً لأخر تحديث لسعر صرف الدينار في المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر بالبنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري سعر صرف 61.14 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.61 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم عند مستوى 61.09 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.75 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك سايب اليوم عند مستوى 63.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي عند 61.06 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 65.22 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى صرف 62.28 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 63.68 جنيهاً مصرياً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية عند مستوى صرف 61.21 جنيهاً مصرياً للشراء، و 63.68 جنيهاً مصرياً للبيع.