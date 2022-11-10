شهد سعر الذهب اليوم في الأردن الخميس 10 نوفمبر 2022، استقراراً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة الأردنية، خلال التعاملات الفورية لتسجل نفس سعر أمس الأربعاء، تناسباً مع سعر الذهب في البورصة العالمية عند 1709.40 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في الأردن

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، بكافة العيارات (24, 22, 18, 14) هذا بجانب بيان سعر الأوقية والكيلو لخام الذهب، وهي على النحو الآتي:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن: 38.97 دينار أردني، ما يُعادل 54.96 دولار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في الأردن: 35.72 دينار أردني، ما يُعادل 50.38 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن: 34.10 دينار أردني، ما يُعادل 48.09 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن: 29.23 دينار أردني، ما يُعادل 41.22 دولار.

جاء سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن: 22.73 دينار أردني، ما يُعادل 32.06 دولار.

بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 12 في الأردن: 19.48 دينار أردني، ما يُعادل 27.48 دولار.

سعر أونصة الذهب اليوم الخميس في الأردن

جاء سعر أونصة الذهب اليوم الخميس 10 نوفمبر في الأردن عند 1211.90 دينار أردني، بما يُعادل 1709.40 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الأردن

جاء سعر كيلو الذهب في الاردن اليوم الخميس 10 نوفمبر عند 83892 دينار أردني، ما يُعادل 54855 دولار.