سعر الذهب اليوم في الإمارات الأربعاء 22 فبراير 2023.. عيار 21 بـ 189.64 درهم

شهد سعر الذهب اليوم في الإمارات، الأربعاء 22 فبراير 2023، انخفاض طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع هبوط مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,835.24 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 216.73 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.00 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 198.67 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.09 دولار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الأربعاء 22 فبراير عند 189.64 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 51.63 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

وصل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 162.54 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.25 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 126.42 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.42 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

بلغ سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 22 فبراير 6,740.94 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,835.24 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 22 فبراير : 216,726.09 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 59,004.29 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,517.08 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 413.04 دولار.