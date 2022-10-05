سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات الأربعاء 5 أكتوبر 2022، ارتفاعاً طفيفاً مع بداية التعاملات المبكرة صباح اليوم، وفيما يلي نعرض لكم تقريراً عن أسعار الذهب اليوم في دولة الإمارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 202.71 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 55.24 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 185.82 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 50.63 دولار.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب اليوم في الإمارات (عيار 21) الأربعاء 5 أكتوبر بحولي 177.37 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 48.33 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 152.03 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 41.43 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 14 بحوالي 118.25 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 32.22 دولار.

اسعار أوقية الذهب اليوم الأربعاء في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب بيع في الإمارات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر: 6305.06 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1718 دولار.

جاء سعر أونصة الذهب شراء في الإمارات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر: 6308.73 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1719 دولار.

سعر الجنية الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في دبي عند 1428 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 388.86 دولار.

سعر كيلو الذهب في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الأربعاء 5 أكتوبر: 204131.88 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 55621.76 دولار.