سجل سعر الذهب اليوم في الإمارات الاثنين 20 فبراير 2023، ارتفاع طفيف في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تباين مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,845.16 دولار للأوقية.

ومن خلال هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بجانب بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 217.90 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 59.32 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الاثنين في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 199.74 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 54.38 دولار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

جاء سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الاثنين 20 فبراير عند 190.66 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 51.91 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 163.42 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 44.49 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 127.11 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.61 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الاثنين في الإمارات

جاء سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 20 فبراير 6,777.39 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,845.16 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الاثنين 20 فبراير : 217,897.99 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 59,323.23 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

جاء سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,525.29 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 415.28 دولار.