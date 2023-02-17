شهد سعر الذهب اليوم في الإمارات الجمعة 17 فبراير 2023، انخفاضاً طفيفاً في مستهل تعاملات اليوم تناسباً مع تراجع مؤشر سعر الذهب في البورصة العالمية، حيث سجلت العقود الفورية عند مستوى 1,822.45 دولار للأوقية.

وفي هذا المقال سنتعرف على متوسط أسعار الذهب اليوم في الامارات لجميع الأعيرة (24,21,18,14)، هذا بالإضافة إلى بيان أسعار الأوقية والكيلو.

سعر الذهب في الإمارات اليوم عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات اليوم عند 215.22 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 58.59 دولار.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر الذهب عيار 22 في الإمارات اليوم عند 197.28 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 53.71 دولار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات عيار 21

سجل سعر غرام الذهب عيار 21 في الإمارات اليوم الجمعة 17 فبراير عند 188.31 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 51.94 دولار.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل سعر الذهب اليوم في الامارات عيار 18 عند 161.41 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 43.94 دولار.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات

جاء سعر الذهب عيار 14 اليوم في الإمارات عند 125.54 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 34.18 دولار.

سعر أوقية الذهب اليوم الجمعة في الإمارات

سجل سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 17 فبراير 6,693.99 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 1,822.45 دولار.

سعر كيلو الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر كيلو الذهب في أسواق الإمارات اليوم الجمعة 17 فبراير : 215,216.62 درهماً إماراتياً، بما يُعادل 58,593.08 دولار.

سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات

سجل سعر جنيه الذهب اليوم في الإمارات عند 1,506.52 درهماً إمارتياً، بما يُعادل 410.16 دولار.